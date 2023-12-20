Далай-лама назвал последствия отсутствия альтруизма
Без альтруизма и помощи другим можно переродиться духом, в низшем по сравнению с человеком ранге бытия, даже если беспрерывно читать мантры. Об этом рассказал Далай лама XIV Тензин Гьяцо, передает «РИА Новости».
По его словам, людям, которые хотят помогать другим необходимо «поставить свой ум под контроль, дисциплинировать и обуздать», иначе у них не получится «служить другим существам в полной мере».
«Без Бодхичитты — стремления к избавлению от страданий не только себя, но и всех остальных — вы можете начитывать огромное количество мантр, но если при этом у вас нет альтруистического настроя, если вы не желаете помогать другим, вполне возможно, в силу этого вы переродитесь духом», — сказал он, открывая Международный буддийский форум на тему «Соединение традиций, принятие современности: диалог об Учении Будды в современном мире» в Индии.
Он подчеркнул, что практика Бодхичитты является самой важной, поэтому на ней нужно «сосредоточить все свое внимание».