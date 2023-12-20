Далай-лама назвал последствия отсутствия альтруизма

«Без Бодхичитты — стремления к избавлению от страданий не только себя, но и всех остальных — вы можете начитывать огромное количество мантр, но если при этом у вас нет альтруистического настроя, если вы не желаете помогать другим, вполне возможно, в силу этого вы переродитесь духом», — сказал он, открывая Международный буддийский форум на тему «Соединение традиций, принятие современности: диалог об Учении Будды в современном мире» в Индии.