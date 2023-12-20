Далай-лама назвал последствия отсутствия альтруизма

Без альтруизма и помощи другим можно переродиться духом, в низшем по сравнению с человеком ранге бытия, даже если беспрерывно читать мантры. Об этом рассказал Далай лама XIV Тензин Гьяцо, передает «РИА Новости».

Далай-лама назвал последствия отсутствия альтруизма
© РИА Новости

По его словам, людям, которые хотят помогать другим необходимо «поставить свой ум под контроль, дисциплинировать и обуздать», иначе у них не получится «служить другим существам в полной мере».

«Без Бодхичитты — стремления к избавлению от страданий не только себя, но и всех остальных — вы можете начитывать огромное количество мантр, но если при этом у вас нет альтруистического настроя, если вы не желаете помогать другим, вполне возможно, в силу этого вы переродитесь духом», — сказал он, открывая Международный буддийский форум на тему «Соединение традиций, принятие современности: диалог об Учении Будды в современном мире» в Индии.

Он подчеркнул, что практика Бодхичитты является самой важной, поэтому на ней нужно «сосредоточить все свое внимание».

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