Роспотребнадзор дал разъяснение о масочном режиме в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало разъяснение о масочном режиме, введенном в Северной столице с 20 декабря.

Во-первых, причина особых мер - необходимость дополнительной защиты на фоне растущей заболеваемости гриппом и COVID-19.

«Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Во-вторых, ношение масок касается только территории общественных пространств, на которых проводят массовые мероприятия, а также медучреждений.

«Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.