Патриарх Кирилл заявил о риске «потерять Россию» из-за ситуации с мигрантами

За год ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком, стала хуже, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Московской городской епархии. Lenta.ru

Они не владеют русским языком и не уважают российскую культуру, считает глава РПЦ. По его мнению, если такая тенденция закрепится, то есть риск «потерять себя и потерять Россию». Говорит Москва

Он призвал участников епархиального собрания донести до верующих, включая чиновников и предпринимателей, что «стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счету экономических выгод» не должно привлекать в страну «огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам». Парламентская газета