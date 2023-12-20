Стали известны подробности ЧП с Охлобыстиным, попавшим под обстрел ВСУ

Инцидент с участием актера Ивана Охлобыстина, который попал под обстрел ВСУ в Донбассе, произошел пару дней назад. Об этом "Mash на Донбассе" сообщила жена артиста Оксана Арбузова.

"Повезло, что пуля прошла косвенно", - заявила Арбузова.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Ранее дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел со стороны ВСУ. По ее словам, артиста спас надетый бронежилет, в который попала пуля.