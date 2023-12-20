В Петербурге ужесточили масочный режим. В городе резко выросла заболеваемость гриппом

Масочный режим ужесточили в Санкт-Петербурге со среды, 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. С этого дня средства индивидуальной защиты необходимо будет носить при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий.

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«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в постановлении.

Масочный режим вводится из-за скачка заболеваемости ОРВИ и гриппом

В документе указано, что масочный режим в городе был ужесточен из-за скачка заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю, с 11 по 17 декабря. За это время рост по ОРВИ составил 41,5 процента, по COVID-19 — 18,7 процента, по внебольничной пневмонии — 14,9 процента.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина пояснила, что масочный режим при проведении массовых мероприятий является обязательным для сотрудников организаций, а для посетителей носит рекомендательный характер.

Сейчас идет именно усиление в местах скопления больных людей. Это поликлиники, больницы и массовые развлекательные мероприятия, для того чтобы люди не заразились Елизавета Скорынина пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Петербургу

В Роспотребнадзоре разъяснили, где он будет действовать

Масочный режим вводится в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. Сообщается, что в стационарах запрещен прием посетителей за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

Главам районов поручили развернуть дополнительные отделения для приема заболевших ОРВИ и гриппом в острой форме. Во время массовых мероприятий маски пока должны быть только на сотрудниках организаций, которые обеспечивают мероприятие.

В постановлении отмечается, что образовательные учреждения города должны останавливать учебный процесс не менее чем на семь дней, если в классе или группе отсутствует 20 процентов учащихся по причине одного из заболеваний: коронавируса, гриппа и ОРВИ. На 10 и более дней занятия приостанавливаются, если в классе или группе есть два и более случая внебольничных пневмоний. В случае если зарегистрировано 10 и более случаев — работа учреждения приостанавливается на срок до 10 дней.

Абсолютно всем организациям рекомендовано соблюдать температурный режим, регулярно проветривать и обеззараживать воздух, использовать средства гигиены.

Ранее масочный режим вернули в медучреждениях Петербурга

17 ноября масочный режим ввели в медучреждениях города, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного. Требование касалось как персонала, так и посетителей.

Масочный режим в Северную столицу вернулся впервые с 2022 года. Ковидный масочный режим официально отменили в Санкт-Петербурге с 27 мая 2022 года.

Накануне в Роспотребнадзоре заверили, что введение обязательного масочного режима не планируется

Ранее 19 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений во время новогодних праздничных выходных не планируется. Однако руководитель службы Анна Попова напомнила о правилах профилактики вирусных заболеваний.

Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов -- все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 миллионов человек Анна Попова руководитель Роспотребнадзора