Роспотребнадзор разъяснил введение масочного режима в Петербурге

Рекомендации по масочному режиму в Санкт-Петербурге связаны с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также коронавирусом и внебольничной пневмонией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Вечерняя Москва

По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по городу Елизаветы Скорыниной, в текущий момент идет усиление в местах скопления больных людей: в поликлиниках, больницах и массовые развлекательные мероприятия. Это было сделано для того, чтобы люди не заразились, отметила она. Газета.Ru