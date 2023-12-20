Ученики школы №1103 приняли участие в Кремлевском благотворительном кадетском бале

20 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: pixabay.com Ученики 10 «К» класса школы №1103 Арина и Илья приняли участие в Кремлевском благотворительном кадетском бале. Пост об этом опубликован в группе учебного учреждения во «ВКонтакте». Мероприятие прошло в Гостином дворе. На балу присутствовали почти 3 тысячи участников из 789 образовательных учреждений России: кадетских, суворовских и нахимовских училищ, школ с кадетскими классами и патриотических молодежных клубов. Арина и Илья принимали участие во всех праздничных активностях. В итоге они получили сертификаты в номинации «Принц и Принцесса бала».