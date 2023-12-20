В Туве объявили масштабную охоту на волков

"Из-за неоднократных случаев нападения на домашний скот и для регулирования численности хищника в районах республики объявлена облава на волков. Под руководством охотоведов Госкомохотнадзора Тувы в каждом районе организована комиссия и созданы бригады из охотников-волчатников, в которых в целом задействовано 747 человек, 112 автомашин, 20 снегоходов и 109 лошадей. По информации Минсельхоза республики, с начала зимовки хищники задрали 338 голов домашнего скота, из них 56 голов крупного рогатого скота, 232 головы мелкого рогатого скота и 50 лошадей", - говорится в сообщении.