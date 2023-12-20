Патриарх Кирилл заявил, что РФ нужны экстраординарные меры в демографии

"К сожалению, не могу сказать, что в этом направлении за год что-то радикально изменилось, хотя о некоторых подвижках мы все же слышим. Надеюсь, что объявление главой государства российского следующего года Годом семьи послужит серьезному изменению ситуации. Кому-то может показаться, что лучше направить крупные денежные потоки в развитие, к примеру, промышленности, такие инвестиции быстрее вернутся и приумножатся, но если не инвестировать в буквальном смысле в сбережение и приумножение народа, то через поколения некому будет и пользоваться этим достижением", - подытожил он, отметив, что в таком случае Россия может утратить свою идентичность, а с ней и православную веру.