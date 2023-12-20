Милонов призвал МВД проверить деятельность блогера Хана

Правоохранительным органам стоит проверить блогера Ханлара Азизова, известного как Хан, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, инфлюенсерам, которые выражают антироссийскую позицию, следует запретить вести публичную деятельность.

Органам стоит проверить информацию о том, что он поддерживал штурмующих махачкалинский аэропорт. Если выяснится, что он еще и подстрекал людей к совершению массовых беспорядков, то на него быстро заведут уголовное дело. Такие люди, как правило, сразу превращаются в ничтожество, стоит им только показать силу закона, — высказался депутат.

Милонов добавил, что для людей, подобных Хану, самое страшное — это потерять аудиторию, ради которой они и создают провокационный «контент». По мнению депутата, люди с антироссийскими настроениями становятся блогерами из-за собственной уязвленности и комплексов.

Он, видимо, чувствует свою неполноценность, поэтому делает громкие заявления, чтобы о нем узнали. Но без аудитории он быстро сдуется и снова превратится в закомплексованного, никому не нужного сморчка. Ему стоит на год запретить вести публичную деятельность. Это будет и уроком, и наказанием, — резюмировал политик.

До этого Telegram-канал «Поздняков 3.0» писал, что Хан поддерживал тех, кто 29 октября штурмовал аэропорт в Махачкале. Кроме того, по данным канала, блогер выражал недовольство тем, что кто-то в РФ проявляет русский патриотизм.