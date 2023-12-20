В Петербурге вернули масочный режим на массовые мероприятия и в больницы

Где усилят меры защиты В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. "Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", - говорится в документе, опубликованном на сайте городского управления Роспотребнадзора. Чуть позже в ведомстве разъяснили, что ~маски должны носить не все присутствующие на массовых мероприятиях, а только работники организаций и учреждений с большим потоком граждан~. "Сейчас идет усиление в местах скопления людей — поликлиники, больницы, массовые мероприятия. Нигде в постановлении не написано, что в городе вводится масочный режим — он вводится постановлением губернатора", - подчеркнули в Роспотребнадзоре. Помимо масок, ~в медучреждениях Петербурга развертываются новые койко-места для пациентов, нуждающихся в госпитализации~. Доступ в стационары будет закрыт. Посещения разрешат только тем, кто ухаживает за тяжелыми больными. ~Меры будут ужесточены и в школах~. Классы, в которых болеют более 20% учеников, переведут на дистанционное обучение на неделю. Если в классе у двоих диагностирована внебольничная пневмония, учеников снимут с уроков на срок до 10 дней. Если число больных пневмонией превысит 10, приостановят работу всего учебного заведения. Меры защиты Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что в России на период новогодних каникул не планируется введение масочного режима и каких-либо других ограничений. "Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов — все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусным инфекций", - отметила чиновник. 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сообщил, что масочный режим в Кремль пока не возвращают. "Что касается президента и тех, кто работает с ним, — особые меры предосторожности действуют постоянно", - уточнил пресс-секретарь. Рост заболеваемости В целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. При этом доля респираторных вирусов негриппозной этиологии ???(вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы)??? составляет 68,3%. Доля вирусов гриппа в общей массе заболевших достигает почти 32%. Заболеваемость COVID-19 в свою очередь упала на 11,5%, до чуть более 94 тыс. случаев. Согласно данным петербургских властей, за последние четыре недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 87,1% ???(при этом среди взрослых — на 119,3%, среди детей — на 65%)???. Заболеваемость COVID-19 увеличилась на 62,4%, внебольничными пневмониями — на 35,3%. Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице не фиксируется. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме и средней степени тяжести. "Количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида. Что касается вызовов скорой медицинской помощи, число обращений также соответствует текущему эпидсезону", - отметили в ведомстве.