В Челябинске нашли самые дешевые билеты на "Щелкунчика" в стране

В России подсчитали "индекс Щелкунчика", показывающий, в каком городе знаменитую историю можно посмотреть бюджетнее всего. Результатами аналитики "Яндекс Путешествия" и "Яндекс Афиша" поделились с "Газетой.Ru". При подсчете учитывалась минимальная цена на билет с 1 ноября 2023 года по 10 января 2024 года и средняя стоимость отелей за две ночи. В топ-5 городов с самыми доступными ценами на спектакли вошли Челябинск (220 рублей в Детском театре песка и теней "Скарабей"), Казань (250 рублей), Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей). Самые дорогостоящие представления, кроме Москвы (30 тыс. рублей в Большом театре), нашли в Санкт-Петербурге, где в Михайловском театре стоимость билетов может достигать 25 тыс. рублей, и в Перми — здесь билет стоит до 10 тыс. рублей в Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского. При этом самые доступные цены на проживание в отелях оказались в Челябинске, Перми и Самаре — в среднем 4 тыс. рублей за 2 ночи. На втором месте - Омск, Екатеринбург, Красноярск и Краснодар — в среднем 5 тыс. рублей за 2 ночи, а третьими по доступности проживания стали Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Воронеж — средняя цена за 2 ночи в отеле составит 6 тыс. рублей. По "индексу Щелкунчика" самыми бюджетными направлениями для отдыха и просмотра спектакля стали Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4600 рублей). Екатеринбург (5400 рублей), Омск (5400 рублей) и Красноярск (5600 рублей). Накануне стало известно, что балетмейстер Николай Цискаридзе поставит свою версию балета "Щелкунчика" в театре имени Леонида Якобсона.