На Урале двухлетнюю девочку, которую отец нашел в сугробе, выписали домой

На Урале девочка, которую нашли в сугробе, вернулась домой из больницы. Об этом сообщает Е1.

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По словам матери, на данный момент с ребенком все хорошо.

Родители поблагодарили всех врачей и тех, кто переживал за жизнь их дочери. Мать добавила, что в больнице ребенка крестили. В качестве крестного выступил местный священник, который помог организовать обряд в учреждении.