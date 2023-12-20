Масочный режим на массовых мероприятиях ввели в Петербурге

В Санкт-Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых мероприятий. Постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

В опубликованном на сайте Роспотребнадзора Петербурга заявлении говорится, что мера действует со среды, 20 декабря.

Указывается, что руководители всех организаций и учреждений должны обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.