Патриарх прокомментировал пренебрежительное отношение к кресту в России

"Осенью этого года многочисленные неравнодушные люди возмутились и указали на целый ряд случаев, когда на публичных изображениях - на плакатах, гербах, логотипах регионов и даже на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте - нарочито затирался на православных храмах Крест Господень. Радует, что во многих случаях общественная озабоченность привела к исправлению упомянутых ситуаций", - сказал патриарх, выдержки из доклада которого опубликованы на сайте РПЦ.