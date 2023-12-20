Более 20 домов в историческом центре Самары останутся без холодной воды

Необходимо провести работы на водоводе диаметром 800 мм. Они будут вестись с 9 вечера 21 декабря до 7 вечера следующего дня. Специалисты ресурсоснабжающей организации говорят, что это нужно для того, чтобы сделать вынос инженерных сетей. Воды не будет более чем в 20 домах исторического центра: - улица Фрунзе, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 161, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 181; - улица Самарская, 152; - площадь Чапаева, 1; - улица Галактионовская, здания на участке от улицы Льва Толстого до улицы Ульяновской; - Волжский проспект, 1, 3, 4, 6; - улица Вилоновская, 2, 24. В части домов в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Ленинградской и Агибалова вода может не доходить до верхних этажей. Для удобства жителей организуют подачу воды бойлерами: на улице Галактионовской, 157 и улице Самарской, 152. Ранее мы сообщали, что в Самаре произошло несколько аварий на водопроводах.