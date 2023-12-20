Москвичи спасли неясыть от нападения ворон
В Москве неравнодушные горожане заметили попавшую в беду сову. Неясыть попытались заклевать вороны, но свидетели отогнали птиц от нее. Об этом стало известно в среду, 20 декабря.
Спасителями совы стали прохожие, которые работали рядом с «местом нападения». Черных птиц отогнали, а неясыть накормили и успокоили.
Позднее спасители совы вызвали природоохранную службу. Ее перевезли в национальный парк «Лосиный остров», где птице предстоит набраться сил. Осмотр показал, что у неясыти нет травм. Когда сова восстановится, ее отпустят на волю, передает Telegram-канал «Это Москва».
10 июня стало известно, что в Москве спасли серую неясыть благодаря обращению в чат-бот «Спаси сову». Редкую птицу использовали как фотореквизит на улице в Центральном административном округе.
7 мая в столице запустили чат-бот «Спаси сову», в котором горожане могут сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. Для того чтобы оставить заявку по факту незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними, в боте необходимо указать адрес предполагаемого нарушения, а также вид и количество животных. При возможности следует приложить фото или видео инцидента.