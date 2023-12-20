Москвичи спасли неясыть от нападения ворон

В Москве неравнодушные горожане заметили попавшую в беду сову. Неясыть попытались заклевать вороны, но свидетели отогнали птиц от нее. Об этом стало известно в среду, 20 декабря.

© Вечерняя Москва

Спасителями совы стали прохожие, которые работали рядом с «местом нападения». Черных птиц отогнали, а неясыть накормили и успокоили.

Позднее спасители совы вызвали природоохранную службу. Ее перевезли в национальный парк «Лосиный остров», где птице предстоит набраться сил. Осмотр показал, что у неясыти нет травм. Когда сова восстановится, ее отпустят на волю, передает Telegram-канал «Это Москва».

10 июня стало известно, что в Москве спасли серую неясыть благодаря обращению в чат-бот «Спаси сову». Редкую птицу использовали как фотореквизит на улице в Центральном административном округе.