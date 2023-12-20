Посетители одного из рязанских ресторанов массово заразились сальмонеллезом

В Рязани посетители одного из ресторанов массово заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сообщается, что у девяти человек после посещения одного из местных ресторанов зафиксировали острую кишечную инфекцию. При этом восемь из них после обращения в медицинское учреждения были госпитализированы. У семи пострадавших выявили возбудитель сальмонеллеза.