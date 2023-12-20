Эстонская полиция направила машину туриста на обыск из-за наклейки «Я русский»

В Эстонии полиция отобрала у туриста наклейки с надписью: «Я русский». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Инцидент произошел после появления русского флешмоба, в рамках которого участники клеили на свои машины тематические стикеры. Правоохранители отобрали у одного из участников наклейки и сказали, чтобы он оставил машину для обыска.

Еще один турист сообщил, что его остановили на границе из-за большого портрета президента Владимира Путина в сумке. Заметив багаж, мужчину отвели на допрос.