В Ингушетии откажутся от салютов в Новый год

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии откажутся от салютов и масштабных мероприятий в период новогодних праздников. Мероприятия для детей в республике будут сохранены, сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В республике не будет новогодних салютов и масштабных праздничных мероприятий. Формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире. Все внимание планируем уделить только детям, для которых запланирован ряд мероприятий", - написал он.