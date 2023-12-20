В Петербурге церемонию вступления в гражданство совместили с вручением повесток

Торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 выходцев из стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге совместили с вручением повесток. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как разъяснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, мероприятие состоялось в здании УМВД России по Калининскому району города.

Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию и законы России, отметили в ведомстве.

После чего им тут же в присутствии сотрудников военного комиссариата и Военно-следственного отдела Санкт-Петербургского гарнизона вручили повестки о постановке на воинский учет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам.