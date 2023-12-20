В аэропорту Волгограда сняли ограничения работы

Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме
Ограничения в аэропорту Волгограда сняты, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.
Напомним, что утром в аэропорту были введены ограничения, самолеты временно не принимались. В результате один из рейсов из Москвы ушел на запасной аэродром в Саратове.
«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — сказала Голодова.
Напомним, что 19 декабря в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском» вводились ограничения на полеты. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе — он летел в сторону столицы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.