В аэропорту Волгограда сняли ограничения работы

Ограничения в аэропорту Волгограда сняты, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.

Напомним, что утром в аэропорту были введены ограничения, самолеты временно не принимались. В результате один из рейсов из Москвы ушел на запасной аэродром в Саратове.

«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — сказала Голодова.