Адвокат Федосеевой-Шукшиной отреагировала на сообщения о лишении актрисы квартиры в Финляндии

При этом адвокат отметила, что риск стать жертвой разорившихся владельцев здания у ее подопечной есть. Вербицкая-Линник подтвердила, что дочери актрисы пришло уведомление о банкротстве управляющей домом компании. Квартира стала частью конкурсной массы, и Федосеева-Шукшина больше не может в ней проживать или сдавать ее в аренду без договора с конкурсным управляющим. До 28 февраля 2024 года артистку требуют освободить жилье — после этого срока все вещи из помещения вывезут и утилизируют.