В аэропорту Домодедово ответили на слухи об остановке работы
Утром в среду, 20 декабря, в аэропорту Домодедово опровергли информацию о введении плана «Ковер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ранее Telegraм-каналы сообщили, что в Домодедово ввели план «Ковер», из-за которого прием и выпуск самолетов был остановлен. План «Ковер» используется в случае незаконного пересечения границы или при появлении в небе неопознанных объектов.
В Домодедово заявили, что эта информация не соответствует действительности.
«В настоящий момент Московский аэропорт Домодедово обслуживает все рейсы в штатном режиме», - подчеркнули в пресс-службе.
Утром 20 декабря в аэропорту Волгограда сообщили об ограничении аэронавигации. Один рейс из Москвы отправился на запасной аэродром в Саратов. Посадки и вылеты в аэропорту были ограничены, несколько рейсов задерживались.