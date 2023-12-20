В аэропорту Домодедово ответили на слухи об остановке работы

Утром в среду, 20 декабря, в аэропорту Домодедово опровергли информацию о введении плана «Ковер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее Telegraм-каналы сообщили, что в Домодедово ввели план «Ковер», из-за которого прием и выпуск самолетов был остановлен. План «Ковер» используется в случае незаконного пересечения границы или при появлении в небе неопознанных объектов.

В Домодедово заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«В настоящий момент Московский аэропорт Домодедово обслуживает все рейсы в штатном режиме», - подчеркнули в пресс-службе.