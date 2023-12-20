Губернатор назвал сроки открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут открыть весной 2024 года. Все зависит от утверждения изменений экспертизой. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

«Что касается станции метро «Спортивная» - работы фактически завершены, то есть она готова. Проблема все та же. Чтобы получить документы на её ввод, нужно пройти через экспертизу со всеми изменениями, которые сделаны во время строительства», — заявил глава региона.

По прогнозам губернатора, до весны все процедуры с экспертизой должны быть закончены, после чего будет возможность запустить объект.

Глава региона также отметил, что год назад во время выездного совещания предупреждал мэра Новосибирска о необходимости взяться за корректировку документации, а также прохождение экспертизы, так как может получиться так, что станция будет построена, но открыть её будет нельзя. Однако его сотрудники убеждали, что все будет сделано без экспертизы и её не нужно будет проходить.

«Мой прогноз: до весны все процедуры завершатся. По крайней мере, в начале следующего года, у нас будет возможность открыть станцию «Спортивную». Никаких замечаний по качеству работ и оборудования, лично у меня нет», — добавил Андрей Травников.