Губернатор назвал сроки открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут открыть весной 2024 года. Все зависит от утверждения изменений экспертизой. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
«Что касается станции метро «Спортивная» - работы фактически завершены, то есть она готова. Проблема все та же. Чтобы получить документы на её ввод, нужно пройти через экспертизу со всеми изменениями, которые сделаны во время строительства», — заявил глава региона.
По прогнозам губернатора, до весны все процедуры с экспертизой должны быть закончены, после чего будет возможность запустить объект.
Глава региона также отметил, что год назад во время выездного совещания предупреждал мэра Новосибирска о необходимости взяться за корректировку документации, а также прохождение экспертизы, так как может получиться так, что станция будет построена, но открыть её будет нельзя. Однако его сотрудники убеждали, что все будет сделано без экспертизы и её не нужно будет проходить.
«Мой прогноз: до весны все процедуры завершатся. По крайней мере, в начале следующего года, у нас будет возможность открыть станцию «Спортивную». Никаких замечаний по качеству работ и оборудования, лично у меня нет», — добавил Андрей Травников.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что по факту переноса сроков ввода станции «Спортивная» в Новосибирске возбудят уголовное дело.
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