Синоптики рассказали, когда в Москву и Петербург вернется зима

Во второй половине декабря в Москву и Санкт-Петербург пришла оттепель — воздух потеплел до плюсовых температур, а снегопад сменился дождем. Это затруднило движение по городским улицам, а коммунальщикам приходится работать в усиленном режиме, пишет газета «Известия». Метеорологи считают, что уже к концу недели в обеих столицах похолодает, однако Новый год может обернуться сюрпризом.

Так, 19 декабря на всей территории Московской области впервые температура воздуха оставалась положительной как днем, так и ночью. Причиной стал циклон, центр которого находится на севере Скандинавского полуострова. Снег подтаял и образовал лужи. На улицы дежурить вышли около 300 бригад «Мосводостока»: специалисты очищают водоприемные колодцы, дренажную систему и ливневые стоки от снежной каши и наледи, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить. Из-за гололедицы на дорогах в столице и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Продлится он до 21 декабря.

По оценкам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, уже в субботу, 23 декабря, похолодает — температура будет около ноля градусов. В воскресенье, 24 декабря, ожидается небольшой снег, температура воздуха может опуститься до -7. При этом расчеты пока показывают, что период похолодания будет коротким.

В Санкт-Петербурге ситуация схожая. Из-за потепления улицы города стали похожи на каток. Кроме того, опасности жителям добавили и глыбы льда, которые падают с крыш. Во вторник, 19 декабря, одна из льдин упала на коляску с двухлетним ребенком внутри — он получил травмы и находится в состоянии средней тяжести. Кроме того, недавно наледью с крыши убило мужчину, из-за чего возбудили уголовное дело. Понижение температуры до -4 ℃ и снег ожидают Северную столицу уже в субботу, 23 декабря, отметил синоптик Александр Шувалов.