Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией

Руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР вечером 21 июня 1941 года получило одно из самых последних сообщений о скором начале войны нацистской Германии против СССР. Соответствующая шифровка впервые опубликована Президентской библиотекой.

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В телеграмме, направленной наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна говорится, что «[по] данным агента «Чернова» 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно».

Кроме того, в послании говорится, что «Чернов» в беседе с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом выяснил, что «военные действия ожидаются (в) ближайшие два-четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии»". Эти сведения Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым виделся в Москве.

В Москве телеграмму получили из Ленинграда в 20.10 21 июня, а расшифровали – в 21.30.