В Новосибирске отремонтируют две муниципальные бани за 5,7 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует помещения двух муниципальных бань. Власти готовы заплатить более 5,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно данным сайта госзакупок, подрядчику необходимо будет отремонтировать помещения двух муниципальных бань в Калининском и Первомайском районах Новосибирска. Речь идет о банях №26 и №19.

В документах закупки говорится, что необходимо будет сделать монтаж окон, купели, а также устройство плинтуса и другие ремонтные работы. Работы должны быть выполнены в течение 120 дней после заключения контракта.

На ремонт двух муниципальных бань было выделено более 5,7 млн рублей.