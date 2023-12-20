В России начали маркировать детские товары

В России начался эксперимент по маркировке ряда детских товаров, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению главы кабмина РФ Михаила Мишустина, он продлится до 1 декабря 2024 года. Речь идет о таких детских товарах, как самокаты, ходунки, педальные автомобили, настольные игры, коляски для кукол, игрушечные гоночные машины.

Как заявила руководитель товарной группы «Центра развития перспективных технологий», выступившим оператором тестирования, Анна Петрушина, речь о безопасности детей и спокойствии родителей. Желание принять участие в эксперименте выразили 25 компаний. Проект касается как производителей и импортеров, так и торговых точек, маркетплейсов, оптовых рынков.