ВОЗ классифицировала "пиролу" как представляющий интерес вариант коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вариант коронавирусной инфекции "пирола" JN.1 как "представляющую интерес". Об этом заявили в релизе организации. В документе указано, что сначала JN.1 отслеживали как часть варианта BA.2.86, который до этого тоже классифицировали как представляющий интерес. Однако специалисты увидели, что его распространенность быстро растет во всем мире и теперь JN.1 представляет большинство ответвлений. Тем не менее эксперты подчеркнули, что это ответвление глобально не представляет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Однако ВОЗ ожидает, что этот вариант может привести к росту числа случаев заболевания ковидом. Это актуально для стран, где начался зимний сезон. В начале декабря стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. После этого Роспотребнадзор сообщил о регистрации отдельных случаев заболевания в России. При этом в ведомстве подчеркивают, что никакой новой пандемии микоплазменной инфекции в стране нет.