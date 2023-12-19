Путин поручил представить идеи по спортивным парадам на Красной площади

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить идеи о проведении спортивных парадов на Красной площади. Об этом пишет РИА «Новости» .

«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в документе.

Ранее президент обратился к участникам заседания Совета глав правительств СНГ. Россия ожидает, отметил он, что атлеты из стран содружества примут активное участие в предстоящих в РФ Играх будущего и Играх дружбы.