Путин поручил представить идеи по спортивным парадам на Красной площади
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить идеи о проведении спортивных парадов на Красной площади. Об этом пишет РИА «Новости».
Срок представления предложения до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в документе.
Ранее президент обратился к участникам заседания Совета глав правительств СНГ. Россия ожидает, отметил он, что атлеты из стран содружества примут активное участие в предстоящих в РФ Играх будущего и Играх дружбы.
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