В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

Генеральная прокуратура добилась того, чтобы в правила перевозок авиакомпаний были внесены изменения, в рамках которых пассажирам дали право выбирать, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В Генпрокуратуре пояснили, что в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Информация об изменениях будет доводиться до пассажиров на стойках регистрации, отметили в пресс-службе.

«Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок», - подчеркнули в ведомстве.