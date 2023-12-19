Минтруд предложил позволить всем россиянам бесплатно переобучаться

Минтруд предложил в 2024 году распространить на всех трудоспособных россиян возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Так, предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что «перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей».

С 2024 года планируется расширить проект на новые категории граждан. Также получить востребованную в регионе профессию смогут граждане с инвалидностью и те, кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Осенью Минтруд предложил расширить компенсацию в случае задержки заработной платы при ее неначислении. В том случае, если работодатель неправомерно не начислил зарплату, то компенсацию в связи с задержкой выплат работник на данный момент получить не может.