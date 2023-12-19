Михалков назвал главного режиссера современности
Режиссер Никита Михалков в эфире авторского YouTube-канала «Надежда Стрелец» рассказал о своей жизни, вопросах воспитания, советском и современном кино.
На вопрос ведущей о том, кого председатель союза кинематографистов России считает самым «главным режиссером современности», Михалков не ответил прямо. Он заявил, что талантливым считает Жору Крыжовника.
По его словам, Крыжовников является «серьезным, думающим и очень профессиональным режиссером», а его сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — «жестокая и правильная картина про время».
Ранее журналист Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», рассказал о причинах интереса к сериалу.
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