Михалков назвал главного режиссера современности

Режиссер Никита Михалков в эфире авторского YouTube-канала «Надежда Стрелец» рассказал о своей жизни, вопросах воспитания, советском и современном кино.

На вопрос ведущей о том, кого председатель союза кинематографистов России считает самым «главным режиссером современности», Михалков не ответил прямо. Он заявил, что талантливым считает Жору Крыжовника.

По его словам, Крыжовников является «серьезным, думающим и очень профессиональным режиссером», а его сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — «жестокая и правильная картина про время».