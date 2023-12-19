Многодетная семья из Германии получила убежище в России

Многодетная семья, прибывшая из Германии, получила временное убежище на территории РФ, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк. Газета.Ru
По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей, — заявила представитель МВД. Вечерняя Москва
Она отметила, что семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД РФ, где полицейские выдали иностранцам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории страны. В следующем году они планируют получить российское гражданство. Ura.Ru