Многодетная семья из Германии получила убежище в России

По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей, — заявила представитель МВД. Вечерняя Москва

Она отметила, что семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД РФ, где полицейские выдали иностранцам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории страны. В следующем году они планируют получить российское гражданство. Ura.Ru