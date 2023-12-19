Сотрудники ГУВМ МВД России завершили работу в составе межведомственного оперативного штаба по эвакуации граждан из сектора Газа

Сотрудники ГУВМ МВД России приняли участие в мероприятиях, связанных с эвакуацией граждан из сектора Газа. С 13 ноября по 19 декабря на территорию Российской Федерации доставлены 1124 человека (из них 643 – граждане Российской Федерации), в том числе 518 детей (из них 320 – граждане Российской Федерации).Прибывшие заключительным рейсом граждане направлены в пункты временного размещения. Сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России им оказывается всесторонняя консультативная поддержка, в том числе помощь в восстановлении утраченных документов и получении правовых статусов. На данный момент оформлено и выдано свыше 170 паспортов.В отношении 50 человек проводятся мероприятия по установлению личности, решаются вопросы по процедуре консульской легализации в России документов, выданных в Палестине. По завершении указанных действий этим гражданам также будут оформлены паспорта.В настоящее время организованная перевозка эвакуируемых из сектора Газа завершена. Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России продолжают работу по урегулированию правового положения прибывших и оформлению им документов.