Автор книги "Слово пацана" объяснил популярность слова «чушпан»

Журналист Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», рассказал, что был уверен в последующем широком распространении слова «чушпан» еще до выхода сериала. Об этом пишет Forbes.

По его мнению, мир, в котором обитают герои книги и сериала — это своего рода Хогвартс. В нем, пусть и страшном, есть «набор определенных практик, свод четких правил, которые были большинству людей совершенно незнакомы», уточнил автор.

Гараев отметил, что при чтении книги или просмотре фильма человек понимает, что целый мир улицы живет по этим правилам и ему становится интересно наблюдать за событиями.

В сериале «Гарри Поттер» даже в самом конце, в последней серии, остаются симпатичные герои, пояснил журналист. На фоне этого, подчеркнул он, «в «Слове пацана» нет героя, на месте которого хочется оказаться».