Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии

Компания Asunto Oy Punkaharjun была признана банкротом в декабре 2023 года. Теперь апартаменты, находившиеся в управлении Федосеевой-Шукшиной, переданы в конкурсную массу. По словам дочери актрисы Ольги Шукшиной, артистка получила уведомление из Финляндии, согласно которому она должна вывезти из квартиры свои вещи до 28 февраля 2024 года — иначе они будут утилизированы.