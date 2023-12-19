ФАС проверит аукционы по закупке гробов с крестами Versace в Нижневартовске

Антимонопольное ведомство сочло подозрительным техзадание к контракту, в котором ритуальные принадлежности были описаны с избыточными подробностями.

ФАС проверит аукционы по закупке гробов с крестами Versace
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В предложении были указаны не только конкретные наименования моделей, но и фотоснимки, что можно расценивать как признак недобросовестности при составлении аукционных документов.

Муниципальные ритуальные службы мэрии города решили потратить на гробы с логотипом Versace больше 3,5 млн рублей, следует из данных портала «Госзакупки».

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