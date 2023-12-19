ФАС проверит аукционы по закупке гробов с крестами Versace в Нижневартовске
Антимонопольное ведомство сочло подозрительным техзадание к контракту, в котором ритуальные принадлежности были описаны с избыточными подробностями.
В предложении были указаны не только конкретные наименования моделей, но и фотоснимки, что можно расценивать как признак недобросовестности при составлении аукционных документов.
Муниципальные ритуальные службы мэрии города решили потратить на гробы с логотипом Versace больше 3,5 млн рублей, следует из данных портала «Госзакупки».