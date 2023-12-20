Глава Пуровского района в прямом эфире ответит на вопросы местных жителей

Глава Пуровского района Антон Колодин в четверг, 21 декабря, выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы местных жителей. Эфире, который будет организован при поддержке Центра управления регионом ЯНАО, состоится на странице управленца «ВКонтакте», а также на телеканале «Луч». Начало запланировано на 20.00. — Приглашаю пообщаться в прямом эфире. Вместе подведем итоги года и отвечу на ваши вопросы. Вопросы уже сейчас можете оставлять в комментариях под моим постом в ВК или направлять в личные сообщения, — написал Колодин. В прошлый раз в прямой эфир глава Пуровского района выходил 1 сентября на радио «Луч». Тогда он рассказал о своем детстве, школьных увлечениях и игре на скрипке..