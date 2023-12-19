Поддержавшим РФ иностранцам могут начать выдавать российское ВНЖ
В Госдуму России был внесён законопроект, подразумевающий выдачу ВНЖ тем иностранным гражданам, которые подверглись уголовному преследованию за поддержку российской политики. Об этом сообщают «Известия».
Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель инициативы — защитить иностранных граждан, подвергающихся преследованию за пророссийскую позицию. В записке также указано, что данная проблема является особенно актуальной в последнее время.
«По информации из открытых источников только в Германии по данным на начало 2022 года было возбуждено 140 дел, большинство из которых было связано с использованием символики специальной военной операции. В Чехии по состоянию на осень 2023 года сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции Российской Федерации. В Латвии в начале 2023 года таких дел было возбуждено более 40», — сказано в документе.
Одним из авторов законопроекта является глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в некоторых странах граждан «бросают за решётку за георгиевскую ленточку».
«Масштаб травли тех, кто поддерживает Россию, ее борьбу с украинским неонацизмом или просто отказывается осуждать нашу страну, достиг невиданных в современной истории масштабов. Идет настоящая охота на ведьм — людей в буквальном смысле бросают за решетку за георгиевскую ленточку. Поэтому важно в прямом смысле слова предоставить им защиту и убежище», — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощение процедуры выдачи российского гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.