Поддержавшим РФ иностранцам могут начать выдавать российское ВНЖ

В Госдуму России был внесён законопроект, подразумевающий выдачу ВНЖ тем иностранным гражданам, которые подверглись уголовному преследованию за поддержку российской политики. Об этом сообщают «Известия».

Поддержавшим РФ иностранцам могут начать выдавать российское ВНЖ
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель инициативы — защитить иностранных граждан, подвергающихся преследованию за пророссийскую позицию. В записке также указано, что данная проблема является особенно актуальной в последнее время.

«По информации из открытых источников только в Германии по данным на начало 2022 года было возбуждено 140 дел, большинство из которых было связано с использованием символики специальной военной операции. В Чехии по состоянию на осень 2023 года сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции Российской Федерации. В Латвии в начале 2023 года таких дел было возбуждено более 40», — сказано в документе.

Одним из авторов законопроекта является глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в некоторых странах граждан «бросают за решётку за георгиевскую ленточку».

«Масштаб травли тех, кто поддерживает Россию, ее борьбу с украинским неонацизмом или просто отказывается осуждать нашу страну, достиг невиданных в современной истории масштабов. Идет настоящая охота на ведьм — людей в буквальном смысле бросают за решетку за георгиевскую ленточку. Поэтому важно в прямом смысле слова предоставить им защиту и убежище», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощение процедуры выдачи российского гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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