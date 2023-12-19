Поддержавшим РФ иностранцам могут начать выдавать российское ВНЖ

«По информации из открытых источников только в Германии по данным на начало 2022 года было возбуждено 140 дел, большинство из которых было связано с использованием символики специальной военной операции. В Чехии по состоянию на осень 2023 года сообщалось о 384 уголовных делах, связанных с поддержкой позиции Российской Федерации. В Латвии в начале 2023 года таких дел было возбуждено более 40», — сказано в документе.