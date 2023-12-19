Юристы объяснили, почему продажа книг Акунина объявлена вне закона

Продажа книг Бориса Акунина в России может быть квалифицирована как финансирование террористической деятельности. Поэтому такая торговля незаконна, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, специализирующийся в правовых вопросах экстремизма. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Торговля произведениями писателя-экстремиста может повлечь уголовную ответственность. От ответственности не освободит и передача им авторских прав третьим лицам, указал юрист. При этом прямого запрета на распространение книг литератора, их экранизацию или постановку в театрах нет, добавил управляющий партнер адвокатской конторы Владислав Ватаманюк. Но на практике книжные магазины и издательства стараются перестраховаться и изымают книги Акунина из своего ассортимента, уточнила юрист Юлия Вербицкая.