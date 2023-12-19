Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Документ вносит изменения в закон об образовании и устанавливает, что учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий. Исключения из этого правила будут составлять ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и другие экстренные случаи. ТАСС