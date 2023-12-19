Введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений во время новогодних праздничных выходных не планируется, сообщили Роспотребнадзоре. Lenta.ru

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики", – указано в сообщении. Москва24