Почти 3 тыс. предметов пополнили коллекцию Пушкинского музея в этом году
В 2023 году фонд Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина пополнили почти 3 тыс. предметов, сообщила журналистам первый заместитель директора учреждения Дарья Парфененко.
«У нас довольно много вещей прибавилось. Это и современное искусство, и классическое. <…> И довольно большая коллекция нумизматики», – сказала Парфененко.
По данным представленной ею презентации, речь идет о 2 тыс. 937 предметах.
Кроме того, как подчеркнула эксперт, специалисты отреставрировали около 70 живописных произведений, большой объем графики и предметов декоративно-прикладного искусства.
«Это работа и для текущих, и для будущих выставочных проектов», – отметила Парфененко.