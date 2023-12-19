Прилепин рассказал, что обязан написать повесть о погибшем при покушении друге

«Когда я думаю о Саше, о человеке, который погиб рядом со мной - я не готов в какой-то повествовательной форме написать о нем, повесть о Злом. Я не нашел пока ни этой интонации, ни тех слов. С другой стороны, я чувствую обязанность - я буду еще жить какое-то время, а потом скажу: "Саш, я был так огорчен, что ничего про тебя не написал". Ну напиши, найди слова! В конечном итоге, русские писатели находили слова для всего. И мы обязаны найти слова, музыку, кисть и написать об этих удивительных людях», - рассказал Прилепин.