Рослесинфорг: россияне чаще покупают на Новый год живую ель высотой до 2 метров

Самым популярным деревом для украшения дома в Новый год у россиян стала ель обыкновенная. На этот вид дерева приходится около 56% всех заготовленных деревьев на землях лесного фонда. На втором месте по популярности – сосна обыкновенная (33%), сообщили RT в пресс-службе Рослесинфорга. В топ-3 также попала пихта, на разные виды которой приходится порядка 12% заготовленных деревьев. Что касается других характеристик, то чаще россияне делают выбор в пользу елок высотой от 1,5 до 2 м. При этом главные ориентиры при выборе дерева – стоимость и стойкость. "Несмотря на практически единую ценовую категорию ели и сосны, жители большинства регионов отдают предпочтение именно ели, — отмечают эксперты Рослесинфорга. — Дерево обладает традиционной конусовидной формой и является самым дешевым среди хвойных — на старте продаж полутораметровая елочка может стоить 1,2-1,5 тыс. рублей". У сосны, однако, над елью есть преимущества, добавили специалисты. Так, крона такого дерева менее колючая, и простоять, не осыпаясь, она может в течение трех недель, тогда как обычная елка теряет иголки уже спустя неделю. Из минусов сосны называют рыхлость и не всегда красивую форму кроны. Пихта считается самым стойким деревом – при правильном уходе она может простоять в теплой квартире больше месяца. У пихты густая, пушистая крона, на которую можно повесить много украшений. Однако стоят такие деревья значительно дороже – от 4 тыс. рублей. В России больше всего распространена сибирская пихта, естественные насаждения которой составляют больше 23 млн гектаров в 30 регионах России. Однако на первом месте по естественному распространению – сосна обыкновенная. Она растет в 74 регионах страны на площади более 112 млн гектаров. Напомним, в Роспотребнадзоре россиянам посоветовали идти за елкой в двадцатых числах декабря. При выборе рекомендуется обратить внимание на ствол — он у ели должен быть ровным и без трещин, ветви гибкими, а иголки – насыщенного изумрудного цвета.