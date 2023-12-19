Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,5% и составил 64,9 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. Российская газета
Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 37 регионах. ТАСС
22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист. Вечерняя Москва