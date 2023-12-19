Умер сыгравший де Тревиля в постановке "Три мушкетера" Валерий Елисеев

15 декабря ушел из жизни советский и российский актер и режиссер, заслуженный артист России Валерий Елисеев.

© Театр Юного Зрителя им. А. Вампилова

Елисеев сыграл Сарафанова в "Старшем сыне" Вампилова, де Тревиля в постановке "Трех мушкетеров", Миллера в спектакле "Коварство и любовь", Аргона в "Тартюфе", Бургомистра в "Драконе". Срежиссировал в 1966-м в Челябинском ТЮЗе "Похищение сокровищ" по Машаду.

Валерий Елисеев родился 3 июня 1941 года в Красноярском крае.

В 1960-х годах - актер Рубцовского театра. Потом работал в Челябинском ТЮЗе. С 1967-го - актер Иркутского ТЮЗа, которому посвятил без малого 55 лет.

Некролог опубликован на сайте театра. "Масштаб актерского дарования Валерия Петровича был поистине безграничен. Любая роль в его исполнении была украшением спектакля", - отмечено в нем.