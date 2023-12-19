Умер сыгравший де Тревиля в постановке "Три мушкетера" Валерий Елисеев
15 декабря ушел из жизни советский и российский актер и режиссер, заслуженный артист России Валерий Елисеев.
Елисеев сыграл Сарафанова в "Старшем сыне" Вампилова, де Тревиля в постановке "Трех мушкетеров", Миллера в спектакле "Коварство и любовь", Аргона в "Тартюфе", Бургомистра в "Драконе". Срежиссировал в 1966-м в Челябинском ТЮЗе "Похищение сокровищ" по Машаду.
Валерий Елисеев родился 3 июня 1941 года в Красноярском крае.
В 1960-х годах - актер Рубцовского театра. Потом работал в Челябинском ТЮЗе. С 1967-го - актер Иркутского ТЮЗа, которому посвятил без малого 55 лет.
Некролог опубликован на сайте театра. "Масштаб актерского дарования Валерия Петровича был поистине безграничен. Любая роль в его исполнении была украшением спектакля", - отмечено в нем.
Прощание с Валерием Петровичем Елисеевым состоится 20 декабря с 11:00-12:00 в Церкви Преображения Господня, Иркутск, пер. Волконского, 1а.