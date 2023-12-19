В Союзе отцов поддержали идею сделать 8 июля выходным днем для многодетных

«Потому что очень часто многодетная семья испытывает дискомфорт, оказываясь в общественном пространстве. Потому как нет достаточного количества мест в кафе за столиками или потому что не хватает где-то мест в общественном транспорте. И здесь, я думаю, это будет достаточно хорошей мотивацией для всех организаций, которые в этот день принимают различное участие (в организации досуга семьи. — RT)», — заключил общественный деятель.